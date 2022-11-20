Наставник «Клипперс» рассказал о состоянии Пола Джорджа, который не сумел доиграть матч

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю поделился подробностями о состоянии лидера команды Пола Джорджа, который не сумел доиграть матч с «Сан-Антонио Спёрс» (119:97).

За первую половину форвард сумел набрать 21 очко, забив при этом пять трёхочковых, однако не вышел на паркет после большого перерыва из-за боли в правом колене. Наставник отметил, что на первый взгляд травма не выглядит серьёзной.

«Он в порядке. Я не слышал лично, что сказал об этом медицинский персонал, но знаю, что у него был небольшой ушиб. Но в целом все говорит, что с Полом Джорджем всё в порядке», — приводит слова Лю ESPN AR.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Норман Пауэлл, набравший 26 очков. На данный момент калифорнийский клуб располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.

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