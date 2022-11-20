Наставник «Клипперс» рассказал о состоянии Пола Джорджа, который не сумел доиграть матч

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю поделился подробностями о состоянии лидера команды Пола Джорджа, который не сумел доиграть матч с «Сан-Антонио Спёрс» (119:97).
За первую половину форвард сумел набрать 21 очко, забив при этом пять трёхочковых, однако не вышел на паркет после большого перерыва из-за боли в правом колене. Наставник отметил, что на первый взгляд травма не выглядит серьёзной.
«Он в порядке. Я не слышал лично, что сказал об этом медицинский персонал, но знаю, что у него был небольшой ушиб. Но в целом все говорит, что с Полом Джорджем всё в порядке», — приводит слова Лю ESPN AR.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Норман Пауэлл, набравший 26 очков. На данный момент калифорнийский клуб располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
- 21 ноября 2022
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:34
-
22:40
-
21:37
-
20:46
-
19:44
-
18:12
-
16:56
-
16:31
-
16:04
-
15:34
-
15:14
-
14:08
-
13:42
-
13:01
-
12:46
-
12:31
-
12:14
-
11:27
-
11:00
-
10:46
-
10:13
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:13
-
08:45
-
06:22
- 19 ноября 2022
-
23:59
-
23:31
-
23:04
-
21:38
-
21:04
-
20:00
-
19:51