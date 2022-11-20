Форвард «Филадельфии» не набрал ни одного очка за 95 минут игрового времени

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер не сумел набрать ни одного очка за три матча, суммарно имея 95 минут игрового времени на паркете.

В матче с «Ютой Джаз» (105:98) Такер провёл на площадке 30 минут, в игре с «Милуоки Бакс» (110:102) — 32 минуты, и в последнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:112), который состоялся сегодня, 20 ноября, форвард провёл на паркете 33 минуты. Однако ни в одной из этих встреч Такер не смог набрать очки.

Всего за три матча на его счету лишь четыре результативные передачи, два перехвата, пять потерь и десять подборов.

На данный момент на счету «Сиксерс» восемь побед и восемь поражений, клуб располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции.

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