Стефен Карри высказался об игровых проблемах Клэя Томпсона

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался об игровых проблемах своего партнёра по команде защитника Клэя Томпсона, отметив, что ему необходимо дать время, чтобы набрать форму.

«Присутствие Клэя всегда меняет игру, просто потому, что он всегда обращает на себя внимание на площадке, независимо от того, как выглядят его цифры. А форма обязательно придёт, поверьте мне. Сложно найти необходимый баланс, доверяя ему делать то, на что он способен, и позволяя быть самим собой.

Броски Клэя Томпсона всегда обладали качеством, у него есть этот навык, он приложил к этому много усилий. У него был не самый лучший старт сезона, но самое главное — необходимо дать ему ещё немного времени», — приводит слова Карри Game 7.

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