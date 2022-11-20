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«Локомотив-Кубань» нанёс «Минску» 10-е поражение подряд

«Локомотив-Кубань» нанёс «Минску» 10-е поражение подряд
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь) и завершилась победой гостей со счётом 92:70 (18:16, 28:21, 23:20, 23:13). Для хозяев это 10-е подряд поражение в турнире.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Мартюк, набравший 22 очка. Ещё 21 балл на свой счёт записал защитник Джейлен Бэрфорд. В составе «Минска» с 22 очками лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Владислав Близнюк.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 25 ноября в Краснодаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Минск» в следующем туре сыграет в Красноярске с местным «Енисеем». Встреча состоится 24 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
20 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
70 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Минск: Близнюк - 22, Ситник - 13, Ханна - 9, Коско - 7, Эрнандес-Зиненко - 7, Стубеда - 6, Борисевич - 2, Дуду - 2, Третьяк - 2, Коратцов, Микульский, Стабровский
Локомотив-Кубань: Мартюк - 22, Бэрфорд - 21, Уиллис - 14, Паунич - 12, Щербенев - 12, Узинский - 3, Ведищев - 2, Елатонцев - 2, Квитковских - 2, Сорокин - 2, Емченко, Сычков
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