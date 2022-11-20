«Локомотив-Кубань» нанёс «Минску» 10-е поражение подряд

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь) и завершилась победой гостей со счётом 92:70 (18:16, 28:21, 23:20, 23:13). Для хозяев это 10-е подряд поражение в турнире.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Мартюк, набравший 22 очка. Ещё 21 балл на свой счёт записал защитник Джейлен Бэрфорд. В составе «Минска» с 22 очками лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Владислав Близнюк.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 25 ноября в Краснодаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Минск» в следующем туре сыграет в Красноярске с местным «Енисеем». Встреча состоится 24 ноября.
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