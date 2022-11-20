О’Нил объяснил, почему назвал Ирвинга «идиотом»

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил рассказал, почему назвал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга «идиотом».

«Многие люди обиделись на то, что я сказал, потому что во многих случаях вы слушаете через эмоции. Когда я сказал «идиот», я имел в виду, что нельзя делать ничего, что может опорочить ваше имя, вас лично! Ты лично не должен порочить своё имя, своё наследие, свою карьеру.

Я не вмешиваюсь в религии людей и в то, что они делают. Ты веришь в то, во что веришь, и стоишь на том, во что веришь, — вот что ты должен делать. Но когда ты подвергаешь себя опасности, ты должен быть умнее. И это всё, что я имел в виду, когда назвал Ирвинга идиотом.

Многие из нас, получив деньги и набрав подписчиков, думают, что знают всё… Социальные сети — это мощный инструмент, но вы должны нести за него определённую ответственность», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

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