Кавай Леонард рассказал о своих отношениях с Грегом Поповичем

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу наставника «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.

«Он великолепный тренер. Один из лучших, с кем я работал. Мы вместе прошли через такое количество сражений, что в наших отношениях не может быть места обидам», — приводит слова Леонарда Clutch Points.

Напомним, Леонард провёл первые семь сезонов карьеры за «Спёрс» под руководством Поповича и выиграл чемпионский титул (2014) с этой командой.

Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай провёл свой первый матч после возвращения на скамейке запасных, но на тренировке перед игрой с «Оклахома-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и пропустил следующие игры.

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