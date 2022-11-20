Кавай Леонард рассказал о своих отношениях с Грегом Поповичем

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу наставника «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.
«Он великолепный тренер. Один из лучших, с кем я работал. Мы вместе прошли через такое количество сражений, что в наших отношениях не может быть места обидам», — приводит слова Леонарда Clutch Points.
Напомним, Леонард провёл первые семь сезонов карьеры за «Спёрс» под руководством Поповича и выиграл чемпионский титул (2014) с этой командой.
Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай провёл свой первый матч после возвращения на скамейке запасных, но на тренировке перед игрой с «Оклахома-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и пропустил следующие игры.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 21 ноября 2022
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:34
-
22:40
-
21:37
-
20:46
-
19:44
-
18:12
-
16:56
-
16:31
-
16:04
-
15:34
-
15:14
-
14:08
-
13:42
-
13:01
-
12:46
-
12:31
-
12:14
-
11:27
-
11:00
-
10:46
-
10:13
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:13
-
08:45
-
06:22
- 19 ноября 2022
-
23:59
-
23:31
-
23:04
-
21:38
-
21:04
-
20:00
-
19:51