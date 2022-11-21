«Вашингтон» оказался сильнее «Шарлотт». «Детройт» продлил серию поражений

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:102.
Самый значимый вклад в победу «столичных» внёс форвард Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 28 очков, 10 подборов и пяти передач. Он же и стал наиболее результативным игроком матча. Наибольшее количество очков в составе гостей набрал защитник Келли Убре – 23 очка и семь подборов. Ещё один дабл-дабл в этой игре на счету лёгкого форварда «Вашингтона» — израильтянина Дени Авдии (12 очков, 13 подборов и одна передача).
Отметим, что «Вашингтон» (10-7) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Шарлотт» (4-14) – 14-е.
В параллельном матче «Сакраменто Кингз» в результативной игре разобрался с «Детройт Пистонс» (137:129), нанеся им седьмое поражение кряду.
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