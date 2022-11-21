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«Вашингтон» оказался сильнее «Шарлотт». «Детройт» продлил серию поражений

«Вашингтон» оказался сильнее «Шарлотт». «Детройт» продлил серию поражений
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:102.

Самый значимый вклад в победу «столичных» внёс форвард Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 28 очков, 10 подборов и пяти передач. Он же и стал наиболее результативным игроком матча. Наибольшее количество очков в составе гостей набрал защитник Келли Убре – 23 очка и семь подборов. Ещё один дабл-дабл в этой игре на счету лёгкого форварда «Вашингтона» — израильтянина Дени Авдии (12 очков, 13 подборов и одна передача).

Отметим, что «Вашингтон» (10-7) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Шарлотт» (4-14) – 14-е.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 102
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Бил - 26, Кисперт - 14, Авдия - 12, Порзингис - 12, Гудвин - 5, Гэффорд - 4, Бартон - 3, Гибсон - 2, Гилл, Дотсон, Дэвис, Кэри, Моррис, Райт, Тодд, Хатимура, Шакел
Шарлотт Хорнетс: Убре - 23, Хэйворд - 20, Вашингтон - 13, Ричардс - 11, Пламли - 9, Макдэниелс - 8, Розир - 8, Смит - 6, Джонс - 4, Болл, Букнайт, Макгауэнс, Маледон, Мартин, Тор, Уильямс

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» в результативной игре разобрался с «Детройт Пистонс» (137:129), нанеся им седьмое поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
137 : 129
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Барнс - 27, Хаертер - 24, Сабонис - 15, Мюррэй - 13, Монк - 8, Мету - 6, Митчелл - 5, Дэвис - 3, Лайлз - 3, Деллаведова, Кета, Лень, Монеке, Окпала, Холмс, Эллис
Детройт Пистонс: Айви - 24, Богданович - 21, Бёркс - 16, Багли III - 15, Джозеф - 12, Дюрен - 12, Нокс - 11, Хейз - 9, Ливерс - 5, Диалло - 4, Бей, Бейхайм, Каннингем, Ки, Макгрудер, Ноэль, Стюарт
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