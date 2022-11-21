Результаты всех матчей НБА 21 ноября, турнирная таблица

21 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Вашингтон Уизардс» – «Шарлотт Хорнетс» – 106:102.



«Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 120:127.



«Бруклин Нетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 127:115.



«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123:92.

«Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» — 137:129.

«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 113:87.

«Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 97:98.

Напомним, в матче «Лос-Анджелес» — «Сан-Антонио» самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 30 очков, сделавший 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить американского защитника Остина Ривза, который набрал 21 очко, сделал два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Васселл. На его счету 17 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить третьего номера американца Келдона Джонсона, который набрал 12 очков, сделал три подбора и одну передачу.