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Энтони Дэвис повторил достижение двух легенд «Лейкерс»

Энтони Дэвис повторил достижение двух легенд «Лейкерс»
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29-летний центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис стал третьим игроком в истории калифорнийской команды, кому удавалось набрать как минимум 30 очков и 15 подборов в трёх матчах подряд. Об этом информирует NBA.com/Stats. Ранее такое удавалось лишь легендарным игрокам Элджину Бэйлору (17 подобных серий) и Шакилу О’Нилу (3).

В матчах с «Бруклин Нетс», «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс» Дэвис набирал 37+18, 38+16 и 30+18 очков и подборов соответственно. В недавнем матче с «Сан-Антонио», помимо 30 очков и 18 подборов, в активе Дэвиса также два передачи. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обоих клубов.

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