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Эмбиид пропустит ближайшие два матча «Сиксерс» из-за травмы

Эмбиид пропустит ближайшие два матча «Сиксерс» из-за травмы
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Лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит ближайшие два матча, которые состоятся 23 и 24 ноября, сообщает журналист издания The Athletic Шэмс Чарания.

Эмбиид получил травму стопы в минувшем матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Напомним, «Филадельфия» уступила со счётом 109:112. Несмотря на это, лидер «Сиксерс» вошёл в историю лиги, став первым игроком, который набрал более 130 очков, 30 подборов, 20 результативных передач и 10 блокшотов в трёх матчах подряд.

«Звезда «Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил растяжение связок левой стопы и пропустит предстоящие матчи с «Нетс» и «Хорнетс». В ближайшие дни он будет обследован повторно», – написал обозреватель в социальных сетях.

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