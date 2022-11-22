«Нью-Орлеан» крупно переиграл «Голден Стэйт» без Стефена Карри
Поделиться
В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:83.
Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, шесть подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Девонте Грэма, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 26 очков, но подборов и передач ему заработать не удалось. Также стоит отметить Жонатана Кумингу, который набрал 18 очков, три подбора и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
128 : 83
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Грэм - 19, Макколлум - 15, Альварадо - 10, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 9, Уильямсон - 9, Маршалл - 6, Эрнангомес - 5, Нэнс - 4, Джонс - 3, Темпл - 2, Хэйс - 2, Лидделл, Льюис, Мёрфи, Сиброн
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 26, Куминга - 18, Грин - 10, Муди - 10, Болдуин Мл. - 7, Джером - 7, Роллинз - 3, Лэмб - 2, Грин, Дивинченцо, Игуодала, Карри, Луни, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
20:55
-
20:29
-
20:07
-
19:38
-
19:19
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
18:02
-
17:50
-
17:26
-
17:10
-
16:18
-
15:54
-
15:24
-
14:45
-
13:37
-
13:17
-
12:46
-
12:06
-
11:10
-
11:03
-
10:01
-
09:36
-
09:00
-
06:59
-
06:40
- 21 ноября 2022
-
23:48
-
23:03
-
22:53
-
21:51
-
21:05
-
20:49
-
19:51
-
18:55
Партнерский контент