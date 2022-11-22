«Нью-Орлеан» крупно переиграл «Голден Стэйт» без Стефена Карри

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:83.



Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, шесть подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Девонте Грэма, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 26 очков, но подборов и передач ему заработать не удалось. Также стоит отметить Жонатана Кумингу, который набрал 18 очков, три подбора и две передачи.