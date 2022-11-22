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«Нью-Орлеан» крупно переиграл «Голден Стэйт» без Стефена Карри

«Нью-Орлеан» крупно переиграл «Голден Стэйт» без Стефена Карри
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:83.

Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, шесть подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Девонте Грэма, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 26 очков, но подборов и передач ему заработать не удалось. Также стоит отметить Жонатана Кумингу, который набрал 18 очков, три подбора и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
128 : 83
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Грэм - 19, Макколлум - 15, Альварадо - 10, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 9, Уильямсон - 9, Маршалл - 6, Эрнангомес - 5, Нэнс - 4, Джонс - 3, Темпл - 2, Хэйс - 2, Лидделл, Льюис, Мёрфи, Сиброн
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 26, Куминга - 18, Грин - 10, Муди - 10, Болдуин Мл. - 7, Джером - 7, Роллинз - 3, Лэмб - 2, Грин, Дивинченцо, Игуодала, Карри, Луни, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс
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