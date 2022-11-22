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37 очков Янниса Адетокунбо позволили «Милуоки» переиграть «Портленд»

37 очков Янниса Адетокунбо позволили «Милуоки» переиграть «Портленд»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:111.

Самым результативным игроком «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков, сделавший семь подборов и шесть передач. Также стоит отметить американца Грейсона Аллена, который набрал 17 очков, сделал восемь подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Анферни Саймонс. На его счету 29 очков, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить 9-го номера, американского форварда Джерами Гранта, который набрал 18 очков, сделал четыре подбора и только две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Аллен - 17, Холидэй - 17, Лопес - 14, Портис - 13, Коннотон - 7, Нвора - 6, Картер - 5, Мамукелашвили - 2, Ибака - 1, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Инглс, Миддлтон, Мэттьюз, Хилл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 29, Грант - 18, Харт - 17, Нуркич - 16, Уотфорд - 10, Уинслоу - 8, Литтл - 6, Ойбанкс - 5, Шарп - 2, Badji, Батлер, Браун, Джонсон, Лиллард, Пэйтон II, Уокер
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