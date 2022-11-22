37 очков Янниса Адетокунбо позволили «Милуоки» переиграть «Портленд»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:111.



Самым результативным игроком «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков, сделавший семь подборов и шесть передач. Также стоит отметить американца Грейсона Аллена, который набрал 17 очков, сделал восемь подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Анферни Саймонс. На его счету 29 очков, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить 9-го номера, американского форварда Джерами Гранта, который набрал 18 очков, сделал четыре подбора и только две передачи.