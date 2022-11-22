Результаты всех матчей НБА 22 ноября, турнирная таблица

22 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Индиана Пэйсерс» – «Орландо Мэджик» – 123:102.

«Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» – 114:102.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Йорк Никс» – 119:129.

«Чикаго Буллз» – «Бостон Селтикс» – 121:107.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 128:83.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Майами Хит» – 105:101.

«Милуоки Бакс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 119:111.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз» – 121:114.

Отметим, что «Голден Стэйт» сегодня сыграл без Стефена Карри и Клэя Томпсона. Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» в этом матче стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, сделавший шесть подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Девонте Грэма, у которого 19 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 26 очков, но подборов и передач ему заработать не удалось. Также стоит отметить Жонатана Кумингу, который набрал 18 очков, сделал три подбора и две передачи.