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Ривз охарактеризовал Леброна Джеймса

Ривз охарактеризовал Леброна Джеймса
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о звёздном форварде команды Леброне Джеймсе, который продолжает восстанавливаться после травмы ноги. Из-за повреждения Джеймс пропустил четыре последних матча «Лейкерс».

«Когда Леброн вернётся, он будет делать то, что он делает. У нас всё будет здорово. Леброн — бескорыстный баскетболист, который отдаст мяч тому, кто откроется в нужное время», — сказал Ривз на пресс-конференции.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира 2006 года.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Леброн должен избавиться от друга. Обмен может спасти «Лейкерс» Леброн должен избавиться от друга. Обмен может спасти «Лейкерс»
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