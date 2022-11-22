Ривз охарактеризовал Леброна Джеймса
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о звёздном форварде команды Леброне Джеймсе, который продолжает восстанавливаться после травмы ноги. Из-за повреждения Джеймс пропустил четыре последних матча «Лейкерс».
«Когда Леброн вернётся, он будет делать то, что он делает. У нас всё будет здорово. Леброн — бескорыстный баскетболист, который отдаст мяч тому, кто откроется в нужное время», — сказал Ривз на пресс-конференции.
Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира 2006 года.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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