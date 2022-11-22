Стал известен статус травмированного Леброна перед матчем с «Финиксом»

Участие звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Финикс Санз» остаётся под вопросом. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Майк Бреснахан.
«Леброн Джеймс внесён «Лейкерс» в список игроков на матч в Финиксе, участие которых под вопросом», — написал Бреснахан.
Напомним, Джеймс получил травму ноги. Из-за повреждения Леброн пропустил четыре последних матча «Лейкерс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.
Матч между «Лейкерс» и «Санз» состоится 23 ноября. Начало — в 6:00 мск.
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Ранее Джеймса охарактеризовал его партнёр по команде Остин Ривз, высказав мнение, что с его возвращением дела у клуба пойдут лучше.
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