Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Роуз: Ларса Пиппен должна видеть в сыне Майкла Джордана скорее племянника, чем партнёра

Роуз: Ларса Пиппен должна видеть в сыне Майкла Джордана скорее племянника, чем партнёра
Комментарии

Бывший игрок НБА Джален Роуз подверг критике бывшую жену Скотти Пиппена, 48-летнюю Ларсу Пиппен, которой приписывают романтические отношения с сыном Майкла Джордана, 31-летним Маркусом.

«Раньше некоторые отношения были под запретом. Конечно, я бы хотел, чтобы все были счастливы и жили именно так, как им хочется. Но лучшее, что я могу сказать о ней, это то, что она должна видеть в нём скорее племянника, чем партнёра», — сказал Роуз у себя в соцсетях.

Не так давно Ларса и Маркус были замечены вместе на пляже. Как рассказали некоторые очевидцы, они обнимались и целовались. Со Скотти Пиппеном Ларса официально развелась в 2021 году.

Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?

«Самый долгий развод в истории». Скотти Пиппен пережил тяжёлое потрясение «Самый долгий развод в истории». Скотти Пиппен пережил тяжёлое потрясение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022