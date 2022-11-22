Роуз: Ларса Пиппен должна видеть в сыне Майкла Джордана скорее племянника, чем партнёра

Бывший игрок НБА Джален Роуз подверг критике бывшую жену Скотти Пиппена, 48-летнюю Ларсу Пиппен, которой приписывают романтические отношения с сыном Майкла Джордана, 31-летним Маркусом.



«Раньше некоторые отношения были под запретом. Конечно, я бы хотел, чтобы все были счастливы и жили именно так, как им хочется. Но лучшее, что я могу сказать о ней, это то, что она должна видеть в нём скорее племянника, чем партнёра», — сказал Роуз у себя в соцсетях.



Не так давно Ларса и Маркус были замечены вместе на пляже. Как рассказали некоторые очевидцы, они обнимались и целовались. Со Скотти Пиппеном Ларса официально развелась в 2021 году.

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