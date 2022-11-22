Шакил О’Нил: мы с Коби были самыми доминирующими среди всех в этой игре

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил вспомнил о выступлении с Коби Брайантом. Оба были в «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2004 год, пока Шакил не перешёл в «Майами Хит».



«Я могу сказать, что мы с Коби были самыми загадочными, самыми противоречивыми и самыми доминирующими среди всех в этой игре. Двадцать лет назад. Это случилось 20 лет назад, а об этом всё ещё говорят. Вы до сих пор произносите: Коби и Шак», — приводит слова О’Нила Insider.



Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелеса». Погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также ушли из жизни пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: