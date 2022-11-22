Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О’Нил: мы с Коби были самыми доминирующими среди всех в этой игре

Шакил О’Нил: мы с Коби были самыми доминирующими среди всех в этой игре
Комментарии

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил вспомнил о выступлении с Коби Брайантом. Оба были в «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2004 год, пока Шакил не перешёл в «Майами Хит».

«Я могу сказать, что мы с Коби были самыми загадочными, самыми противоречивыми и самыми доминирующими среди всех в этой игре. Двадцать лет назад. Это случилось 20 лет назад, а об этом всё ещё говорят. Вы до сих пор произносите: Коби и Шак», — приводит слова О’Нила Insider.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелеса». Погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также ушли из жизни пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:

Новость по теме
О’Нил: я никогда больше не увижу Коби Брайанта, никогда. Мне просто нужно было позвонить
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022