Гомельский ответил на вопрос о россиянине, который мог бы заменить Милутинова в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о сербском центровом московского ЦСКА Николе Милутинове.



«Кто из российских центровых может заменить в ЦСКА Милутинова после завершения его контракта в 2023 году?» — спросили у Гомельского.



«Никто», — был краток Владимир.



Милутинов перешёл в ЦСКА в 2020 году из греческого «Олимпиакоса». В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Никола принял участие в 11 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 15,5 очка, а также серб совершал девять подборов и отдавал 1,1 передачи. Ранее Гомельский говорил, что считает Милутинова лидером красно-синих.

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