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Чарльз Баркли: чернокожие хуже всех обращаются с геями, меня это беспокоит

Чарльз Баркли: чернокожие хуже всех обращаются с геями, меня это беспокоит
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли выразил разочарованность отношением чернокожих к сексуальным меньшинствам. Он признался, что эта проблема его беспокоит на протяжении долгого времени.

«Одна вещь, которая всегда разочаровывала меня, — это отношение чернокожих к геям. Наша раса обращается с ними хуже всех. Когда я рос, меня всегда беспокоила эта проблема. Хочу обратиться ко всем моим друзьям геям и трансгендерам и сказать: у меня нет к вам ничего, кроме любви и уважения.

Я хочу, чтобы вы были собой… Я понимаю, что такое быть чернокожим, что такое быть геем, потому что с тобой плохо обращаются. Это действительно выглядит прискорбно, печально и глупо», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

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