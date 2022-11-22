Источник: Дрэймонд Грин может стать целью № 1 для «Далласа»

Один из менеджеров НБА в беседе с экспертом из Heavy рассказал, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин может стать наиболее приоритетным вариантом для «Даллас Маверикс», если клуб захочет усилиться в борьбе за чемпионский титул. Кроме того, исполнительный директор отметил, что баскетболист хотел бы сыграть в одном клубе с лидером «звёздных» Лукой Дончичем.

Грин в этом сезоне принял участие в 16 из 18 матчах, проведя на паркете в среднем по 30,2 минуты за игру, набирая 7,9 очка, совершая 6,3 подбора и отдавая 6,8 результативной передачи. На данный момент «Уорриорз» располагаются на 11-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе восемь побед при 10 поражениях.

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