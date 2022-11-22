Яннис Адетокунбо: мне нравится, когда меня бьют
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, как воспринимает грубую игру в отношении себя со стороны соперников.
«Я не чувствую боли. Я получаю много сильных ударов, но всегда быстро поднимаюсь после падений. В конце концов, это баскетбол. Много раз говорил, мне нравится физическая нагрузка, я люблю ставить своё тело на кон. Это разжигает внутри огонь и пробуждает меня.
Мало кому нравится получать удары. Очевидно, вы хотите играть так, чтобы против вас действовали грубо как можно реже. Но мне нравится, когда меня бьют. Это часть баскетбола. Я максимально настроен и агрессивен — меня бьют, но я не чувствую боли. Падаю и поднимаюсь», — приводит слова Адетокунбо CBS Sports.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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