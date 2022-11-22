«Он играет как Стефен Карри». Кевин Дюрант — о защитнике с идеальным броском

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высоко оценил игру защитника «Сакраменто Кингз» Кевина Хаертера, сравнив его со звёздными лидерами «Голден Стэйт Уорриорз». Дюрант отметил качественный бросок 24-летнего баскетболиста.

«Он играет как Клэй (Томпсон), Стеф (Карри). Если вы не фанат баскетбола и не следите за лигой, то должны бросить всё и посмотреть, как бросает Кевин Хаертер», — приводит слова Дюранта Legion Hoops.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Хаертер принял участие во всех 15 матчах, набирая в среднем за игру 16,6 очков, совершая 2,9 подборов и отдавая 3,5 результативных передач. Хаертер реализует 50,8% двухочковых и 49,5% бросков из-за дуги.

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