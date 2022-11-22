Бен Симмонс поделился эмоциями от возвращения в Филадельфию

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс».

Для австралийского баскетболиста это первая выездная встреча с бывшей командой с тех пор, как его обменяли в «Нетс». В матче прошлого сезона Симмонс не принял участие из-за травмы.

«Я готов к игре и стараюсь быть сосредоточенным. Нужно двигаться ото дня ко дню. Если я начну читать всё, что пишут в прессе по этому поводу, и напрягать голову, это не пойдёт мне на пользу. Поэтому просто хочу сосредоточиться на матче и двигаться поступательно. Я знаю, что часто говорю об этом, но для меня это очень важно», — приводит слова Симмонса The Athletic.

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