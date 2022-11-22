Гомельский предположил, как может завершиться матч сборная США — сборная мира

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, как мог бы закончиться матч между сборной США и сборной мира, если бы в составе американцев играли Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Кавай Леонард, Расселл Уэстбрук, Джа Морант, Дэмьен Лиллард, а за команду мировых звёзд — Никола Йокич, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джоэл Эмбиид, Рики Рубио, Деннис Шрёдер, Кристапс Порзингис, Эван Фурнье, братья Эрнангомесы и Домантас Сабонис.
«Будет ничья, если матч проводить на нейтральном поле. Выиграет сборная США, если матч будет проходить в США. Выиграет сборная мира, если матч пройдёт в Европе с участием европейских судей», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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