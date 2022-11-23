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«Барселона» нанесла поражение «Партизану» в очередном туре Евролиги

«Барселона» нанесла поражение «Партизану» в очередном туре Евролиги
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«Барселона» одержала победу в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на арене «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:68 (17:21, 22:11, 25:17, 15:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал аргентинский разыгрывающий Николас Лапровиттола, набравший 13 очков. 11 очков на счету защитника Томаша Саторански. В составе «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Данило Анджушич, в его активе 21 очко.

В следующем туре «Барселона» сыграет дома с испанской «Басконией». Встреча состоится 25 ноября, начало — в 22:30 мск. «Партизан» в 10-м туре регулярного чемпионата встретится с «Реалом Мадрид». Матч пройдёт в Сербии 24 ноября, начало — в 22:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
22 ноября 2022, вторник. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
79 : 68
Партизан
Белград, Сербия
Барселона: Лапровиттола - 13, Саторански - 11, Калинич - 9, Йокубайтис - 8, Шанлы - 8, Хиггинс - 7, Абринес - 6, Да Силва - 5, Тоби - 5, Веселы - 4, Курич - 3, Ннаджи
Партизан: Анджушич - 21, Нанналли - 10, Ледей - 8, Папапетру - 6, Экзам - 6, Лессор - 5, Смайлагич - 5, Бродзянски - 3, Мадар - 2, Пантер - 2, Глас, Трифунович
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