«Барселона» нанесла поражение «Партизану» в очередном туре Евролиги

«Барселона» одержала победу в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на арене «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:68 (17:21, 22:11, 25:17, 15:19).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал аргентинский разыгрывающий Николас Лапровиттола, набравший 13 очков. 11 очков на счету защитника Томаша Саторански. В составе «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Данило Анджушич, в его активе 21 очко.
В следующем туре «Барселона» сыграет дома с испанской «Басконией». Встреча состоится 25 ноября, начало — в 22:30 мск. «Партизан» в 10-м туре регулярного чемпионата встретится с «Реалом Мадрид». Матч пройдёт в Сербии 24 ноября, начало — в 22:45 мск.
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