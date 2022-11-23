23 очка Кайри Ирвинга не помогли «Бруклину» одолеть «Филадельфию»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:106.



Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал американец Тобиас Харрис, набравший 24 очка, шесть подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Де'Энтони Мелтон, который набрал 22 очка, четыре подбора и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 23 очка, два подбора и только две передачи. Также стоит отметить седьмого номера американца Кевина Дюранта, который набрал 20 очков, пять подборов и столько же передач.