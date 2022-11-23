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23 очка Кайри Ирвинга не помогли «Бруклину» одолеть «Филадельфию»

23 очка Кайри Ирвинга не помогли «Бруклину» одолеть «Филадельфию»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:106.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал американец Тобиас Харрис, набравший 24 очка, шесть подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Де'Энтони Мелтон, который набрал 22 очка, четыре подбора и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 23 очка, два подбора и только две передачи. Также стоит отметить седьмого номера американца Кевина Дюранта, который набрал 20 очков, пять подборов и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2022, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 24, Мелтон - 22, Рид - 19, Милтон - 16, Ньянг - 16, Коркмаз - 9, Харрелл - 6, Тибулл - 3, Макси, Спрингер, Такер, Фостер, Харден, Хаус, Шэмпени, Эмбиид
Бруклин Нетс: Ирвинг - 23, Дюрант - 20, Карри - 14, Клэкстон - 12, О'Нил - 11, Симмонс - 11, Самнер - 7, Миллз - 3, Харрис - 3, Дюк - 2, Ватанабэ, Моррис, Томас, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
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