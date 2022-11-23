Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» обыграть «Детройт»

Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» обыграть «Детройт»
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал у себя «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:108.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 31 очко, девять подборов и 10 передач. Также стоит отметить американца Майкла Портера, который набрал 18 очков, восемь подборов и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал хорватский форвард Боян Богданович. На его счету 22 очка, девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить пятого номера американского защитника Алека Бёркса, который набрал 21 очко, не сделал ни одного подбора, но отдал две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2022, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Портер - 18, Гордон - 17, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Маррей - 10, Ннаджи - 8, Хиланд - 2, Джордан - 1, Браун, Гиллеспи, Грин, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Детройт Пистонс: Богданович - 22, Бёркс - 21, Нокс - 17, Багли III - 14, Хейз - 9, Айви - 7, Диалло - 6, Джозеф - 5, Ливерс - 5, Дюрен - 4, Бей, Бейхайм, Каннингем, Ки, Макгрудер, Ноэль, Стюарт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022