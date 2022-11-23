Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» обыграть «Детройт»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал у себя «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:108.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 31 очко, девять подборов и 10 передач. Также стоит отметить американца Майкла Портера, который набрал 18 очков, восемь подборов и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал хорватский форвард Боян Богданович. На его счету 22 очка, девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить пятого номера американского защитника Алека Бёркса, который набрал 21 очко, не сделал ни одного подбора, но отдал две передачи.