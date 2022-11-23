Результаты всех матчей НБА 23 ноября, турнирная таблица

23 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс» – 115:106
«Мемфис Гриззлиз» – «Сакраменто Кингз» – 109:113
«Денвер Наггетс» – «Детройт Пистонс» – 108:110
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 115:105
В самом результативном матче самым полезным игроком у «Филадельфии» стал американец Тобиас Харрис, набравший 24 очка, шесть подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Де'Энтони Мелтон, который набрал 22 очка, четыре подбора и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 23 очка, два подбора и только две передачи. Также стоит отметить седьмого номера американца Кевина Дюранта, который набрал 20 очков, пять подборов и столько же передач.
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