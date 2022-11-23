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Шакил О’Нил назвал условие, при котором «Бруклин» не станет чемпионом НБА в этом сезоне

Шакил О’Нил назвал условие, при котором «Бруклин» не станет чемпионом НБА в этом сезоне
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Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил поделился мыслями о выступлении «Бруклин Нетс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Вы говорите о том, насколько талантлива эта команда. А вот что говорю я по этому поводу: если «Нетс» не соберутся в следующих 10 матчах, они не выиграют чемпионат», — сказал О’Нил в эфире шоу NBA on TNT.

Напомним, в последнем матче «Бруклин» встречался с «Филадельфией Сиксерс». Матч закончился со счётом 115:106 в пользу баскетболистов «Сиксерс». Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, на счету которого 24 очка, шесть подборов и три передачи. Самым результативным у «Нетс» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, в активе которого 23 очка, два подбора и только две передачи. В настоящий момент «Нетс» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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