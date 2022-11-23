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Дюрант: Симмонс никому не нравится. Ирвинг никому не нравится. Я никому не нравлюсь

Дюрант: Симмонс никому не нравится. Ирвинг никому не нравится. Я никому не нравлюсь
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался по поводу участия товарища по команде Бена Симмонса в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс». До перехода в «Бруклин» Симмонс выступал за «Филадельфию».

«Все хотят видеть, как наша команда потерпит неудачу. Бен никому не нравится. Кайри никому не нравится. Я никому не нравлюсь. На арене может случиться всякое. Это просто то, с чем мы должны быть готовы иметь дело», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

Напомним, самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал американец Тобиас Харрис, набравший 24 очка, шесть подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, в активе которого 23 очка, два подбора и только две передачи.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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