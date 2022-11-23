Эйтон высказался после того, как Беверли толкнул его, за что получил удаление

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон прокомментировал инцидент, случившийся в матче регулярного чемпионата НБА между «Финиксом» и «Лос-Анджелес Лейкерс». На последних минутах встречи защитник «Лейкерс» Патрик Беверли был удалён с площадки из-за толчка в спину Эйтона. После контакта Эйтон упал на площадку.

«Мне действительно всё равно. Я играю жёстко. Позволю представителям лиги разобраться со всем этим. В конце концов, следует сказать, что всё это действительно того не стоило», — сказал Эйтон в интервью обозревателю Дуэйну Рэнкину.

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Ранее мнение об инциденте высказал известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс.