Лука Дончич высказался о возможном уходе из «Далласа»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» звёздный словенец Лука Дончич высказался о потенциальном уходе из команды.

«Я не считаю, что болельщикам нужно беспокоиться об этом прямо сейчас. Кажется, у меня осталось ещё пять лет по контракту? Не думаю, что им стоит волноваться», – сказал Дончич на пресс-конференции после выступления.

Напомним, по нынешнему контракту Лука может выступать за «Даллас» до 2027 года. В случае если словенец воспользуется опцией на сезон-2026/2027, то заработает за него $ 49 млн.

Ранее в интервью Дончич прокомментировал свой 50-й трипл-дабл в карьере. Словенец стал всего 10-м игроком в истории НБА, установившим подобное достижение.

Новость по теме Лука Дончич отреагировал на 50-й трипл-дабл в своей карьере

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?