Лука Дончич высказался о возможном уходе из «Далласа»
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Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» звёздный словенец Лука Дончич высказался о потенциальном уходе из команды.
«Я не считаю, что болельщикам нужно беспокоиться об этом прямо сейчас. Кажется, у меня осталось ещё пять лет по контракту? Не думаю, что им стоит волноваться», – сказал Дончич на пресс-конференции после выступления.
Напомним, по нынешнему контракту Лука может выступать за «Даллас» до 2027 года. В случае если словенец воспользуется опцией на сезон-2026/2027, то заработает за него $ 49 млн.
Ранее в интервью Дончич прокомментировал свой 50-й трипл-дабл в карьере. Словенец стал всего 10-м игроком в истории НБА, установившим подобное достижение.
Новость по темеЛука Дончич отреагировал на 50-й трипл-дабл в своей карьере
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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