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«Бавария» обыграла АСВЕЛ с разницей в одно очко в матче Евролиги

«Бавария» обыграла АСВЕЛ с разницей в одно очко в матче Евролиги
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Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги между французским АСВЕЛом и немецкой «Баварией». Встреча состоялась на стадионе «Астробаль» в Виллербане (Франция).

Победу со счётом 75:74 (25:15, 17:18, 11:20, 22:21) одержала «Бавария». Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Владимир Лукич, набравший 13 очков. Ещё по 12 очков на свой счёт записали американец Ник Уэйлер-Бэбб и немец Андреас Обст. В составе АСВЕЛа отличился французский разыгрывающий Нандо Де Коло, на его счету 15 очков.

Свой следующий матч «Бавария» проведёт в пятницу, 25 ноября, и встретится с «Монако», начало игры – в 21:00 мск. АСВЕЛ также выступит 25 ноября и проведёт матч с греческим «Панатинаикосом», начало встречи – в 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
23 ноября 2022, среда. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
74 : 75
Бавария
Мюнхен, Германия
АСВЕЛ: де Коло - 15, Мэтьюс - 13, Фалл - 11, Кауди - 9, Обасоан - 7, Лайти - 6, Пон - 5, Джексон-Картрайт - 4, Нуа - 4, Дьо, Рисашер, Тайус
Бавария: Лучич - 13, Обст - 12, Уэйлер-Бэбб - 12, Рабит - 10, Бонга - 7, Гиффей - 7, Ярамаз - 7, Уинстон - 3, Гиллеспи - 2, Хантер - 2, Вимберг, Харрис
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