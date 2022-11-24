«Бавария» обыграла АСВЕЛ с разницей в одно очко в матче Евролиги

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги между французским АСВЕЛом и немецкой «Баварией». Встреча состоялась на стадионе «Астробаль» в Виллербане (Франция).
Победу со счётом 75:74 (25:15, 17:18, 11:20, 22:21) одержала «Бавария». Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Владимир Лукич, набравший 13 очков. Ещё по 12 очков на свой счёт записали американец Ник Уэйлер-Бэбб и немец Андреас Обст. В составе АСВЕЛа отличился французский разыгрывающий Нандо Де Коло, на его счету 15 очков.
Свой следующий матч «Бавария» проведёт в пятницу, 25 ноября, и встретится с «Монако», начало игры – в 21:00 мск. АСВЕЛ также выступит 25 ноября и проведёт матч с греческим «Панатинаикосом», начало встречи – в 22:00 мск.
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