«Панатинаикос» вырвал в овертайме победу у «Болоньи» в матче Евролиги

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и итальянским «Виртусом». Встреча состоялась на арене «Олимпик Индур Холл» в Афинах (Греция).

Победу со счётом 88:85 OT (12:21, 26:20, 29:21, 9:14, 12:9) одержал «Панатинаикос». Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Деррик Уильямс, набравший 26 очков. Ещё 18 очков на свой счёт записал Нейт Уолтерс. В составе «Болоньи» отличился французский центровой Мам Джайте, на его счету 20 очков.

Свой следующий матч «Панатинаикос» проведёт в пятницу, 25 ноября, и встретится с французским АСВЕЛом, начало игры – в 22:00 мск. «Виртус» также выступит 25 ноября и проведёт матч с турецким клубом «Анадолу Эфес», начало встречи – в 22:30 мск.