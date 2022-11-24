«Панатинаикос» вырвал в овертайме победу у «Болоньи» в матче Евролиги

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и итальянским «Виртусом». Встреча состоялась на арене «Олимпик Индур Холл» в Афинах (Греция).
Победу со счётом 88:85 OT (12:21, 26:20, 29:21, 9:14, 12:9) одержал «Панатинаикос». Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Деррик Уильямс, набравший 26 очков. Ещё 18 очков на свой счёт записал Нейт Уолтерс. В составе «Болоньи» отличился французский центровой Мам Джайте, на его счету 20 очков.
Свой следующий матч «Панатинаикос» проведёт в пятницу, 25 ноября, и встретится с французским АСВЕЛом, начало игры – в 22:00 мск. «Виртус» также выступит 25 ноября и проведёт матч с турецким клубом «Анадолу Эфес», начало встречи – в 22:30 мск.
- 24 ноября 2022
-
00:19
-
00:12
- 23 ноября 2022
-
23:04
-
21:46
-
20:57
-
18:20
-
15:09
-
14:22
-
13:48
-
13:28
-
12:49
-
12:19
-
11:35
-
10:13
-
09:28
-
09:16
-
09:00
-
08:43
-
07:37
-
06:43
-
05:57
-
00:51
-
00:21
-
00:14
- 22 ноября 2022
-
23:13
-
22:59
-
22:46
-
22:09
-
21:15
-
20:55
-
20:29
-
20:07
-
19:38
-
19:19
-
18:58