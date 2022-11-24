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«Панатинаикос» вырвал в овертайме победу у «Болоньи» в матче Евролиги

«Панатинаикос» вырвал в овертайме победу у «Болоньи» в матче Евролиги
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Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и итальянским «Виртусом». Встреча состоялась на арене «Олимпик Индур Холл» в Афинах (Греция).

Победу со счётом 88:85 OT (12:21, 26:20, 29:21, 9:14, 12:9) одержал «Панатинаикос». Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Деррик Уильямс, набравший 26 очков. Ещё 18 очков на свой счёт записал Нейт Уолтерс. В составе «Болоньи» отличился французский центровой Мам Джайте, на его счету 20 очков.

Свой следующий матч «Панатинаикос» проведёт в пятницу, 25 ноября, и встретится с французским АСВЕЛом, начало игры – в 22:00 мск. «Виртус» также выступит 25 ноября и проведёт матч с турецким клубом «Анадолу Эфес», начало встречи – в 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
23 ноября 2022, среда. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
88 : 85
ОТ
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Панатинаикос: Деррик Уильямс - 26, Уолтерс - 18, Ли - 15, Бэйкон - 14, Гудайтис - 10, Папаяннис - 2, Понитка - 2, Калаицакис - 1, Бохоридис, Калаицакис, Манцукас, Хугкас
Виртус Болонья: Джайте - 20, Оджелей - 19, Лундберг - 14, Теодосич - 12, Хэкетт - 11, Мики - 5, Бако - 2, Пайола - 2, Белинелли, Кординье, Манньон, Уимс
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