Эй Смит считает, что Беверли должен быть отстранён на несколько матчей

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением по поводу действий разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрика Беверли, который толкнул в спину игрока «Финикс Санз» Деандре Эйтона.
«Я думаю, это должно быть отстранение на несколько матчей. Нельзя толкать соперника в спину. Если бы Патрик обошёл его и толкнул, глядя в лицо, то у меня к нему не было бы никаких претензий. В спину толкать нельзя, всё дело в этом. Кроме того, он не впервые поступает подобным образом. Можно вспомнить, как Беверли так же толкнул Криса Пола в спину, когда «Финикс» играл с «Клипперс». Нужно его отстранить», — приводит слова Эй Смита аккаунт First Take.
В нынешнем сезоне Патрик Беверли принял участие в 14 матчах, в которых в среднем за игру набирал 4,1 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 2,9 передачи.
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