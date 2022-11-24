Дончич: возможно, Тейтум и Браун — лучший дуэт НБА

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич восхищённо высказался об игроках «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме и Джейлене Брауне.



Ранее словенский баскетболист также отметил, что считает Тейтума лицом НБА и претендентом на звание самого ценного игрока лиги по итогам сезона.



«Вероятно, «Селтикс» — лучшая команда лиги, и, возможно, дуэт Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна — лучший в НБА. Матчи на площадке «Бостона» всегда особенные. Нужно быть готовыми на 100%. Если этого нет, то ты с большой долей вероятности проиграешь. Важный матч», — приводит слова Дончича ESPN.



«Бостон» одержал победу над «Далласом» со счётом 125:112.



В нынешнем сезоне «Селтикс» одержали победы в 14 матчах из 18 и возглавляют Восточную конференцию. У «Далласа» девять побед при восьми поражениях и 10-е место на Западе.

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