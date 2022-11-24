НБА заплатила € 133 тыс. за права на трансляцию матчей с участием Вембаньямы

Национальная баскетбольная ассоциация заплатила € 133 тыс. за права на матчи с участием французского клуба «Метрополитан», за который выступает Виктор Вембаньяма, сообщает издание Le Parisien.



Руководство «Метрополитана» при этом рассчитает получать деньги от лиги напрямую, так как игрок их команды представляет главный интерес для НБА.



«Лига утверждает, что владеет правами на чемпионат Франции, но если мы внимательно приглядимся, то увидим, что их интересует лишь Вембаньяма. Мы всего лишь хотим, чтобы к нам относились с уважением. Мы не единственные, кто задаётся этим вопросом, этим интересуются и другие клубы, так что мы уже обратились к лиге с соответствующим запросом», — приводит слова президента «Метрополитана» источник.



Напомним, Виктор Вембаньяма — главный претендент на статус первого номера драфта НБА – 2023.