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Карри ответил, достоин ли Уиггинс участия в Матче всех звёзд

Карри ответил, достоин ли Уиггинс участия в Матче всех звёзд
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос, достоин ли его одноклубник Эндрю Уиггинс играть в Матче всех звёзд НБА.

«Достоин ли Уиггинс? Здесь даже обсуждать нечего», — приводит ответ Карри ESPN.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:107. Сам Уиггинс набрал 31 очко и обновил личный рекорд результативности в текущем сезоне.

Всего в сезоне-2022/2023 Уиггинс принял участие в 17 матчах, в которых набирал в среднем за игру 19,1 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 2,1 результативной передачи.

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в текущем сезоне одержал девять побед и потерпел 10 поражений.

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