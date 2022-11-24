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Мужчине, преследующему дочь Коби Брайанта, запретили приближаться к девушке

Мужчине, преследующему дочь Коби Брайанта, запретили приближаться к девушке
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Наталия Брайант, дочь легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, получила защиту от возможного преследователя, сообщает TMZ Sport.

Сообщается, что 19-летняя девушка обращалась в суд, пожаловавшись на то, что 32-летний Дуэйн Кемп ходил за ней в общежитие и в университет. Два года назад мужчина впервые связался с Наталией и, по утверждениям самой Наталии, заблуждался по поводу того, что у них романтические отношения.

Кроме того, Кемп, как следует из полученных документов, хотел завести ребёнка, похожего на Коби.

Суд одобрил запрос Наталии Брайант и запретил Кемпу приближаться к девушке на расстояние менее 200 метров. Более того, мужчина должен держаться на не меньшем расстоянии от университета, общежития и дома девушки.

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