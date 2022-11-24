Главный тренер сборной России назвал лучших российских игроков в истории Единой лиги ВТБ

Главный тренер сборной России по баскетболу и «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич назвал пятёрку лучших российских игроков в истории Единой лиги ВТБ.
«Неприкосновенен на позиции первого номера — Алексей Швед, Виталий Фридзон на второй позиции, он один из лучших снайперов в истории российского баскетбола. Третий — Никита Курбанов, который мне нравится и как игрок, и как настоящий человек. Здесь я буду субъективен, на позиции четвёртого номера Семён Антонов. Надеюсь, Воронцевич и Хряпа на меня не обидятся. Ну и на позицию пятого номера я бы выбрал Сашу Кауна. Он играл долго, это пятый номер, который действительно очень помог ЦСКА добиться побед и в Единой лиге ВТБ, и, насколько я помню, в Евролиге», — рассказал Лукич в видео на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Действующим победителем Единой лиги ВТБ является «Зенит».
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