«Минск» одержал первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв «Енисей»

«Енисей» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красноярского клуба был «Минск». Встреча завершилась со счётом 61:63 (17:13, 17:26, 12:17, 15:7) в пользу белорусского клуба. Для минчан эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

Самым результативным в составе «Минска» был американский защитник Суприм Ханна, на счету которого 18 очков, а также четыре подбора и две результативные передачи. В составе красноярцев больше всего очков набрал американский разыгрывающий Анджело Уорнер. В его активе 16 очков, пять подборов и три результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» примет «Астану». Встреча пройдёт 27 ноября. «Минск» 29 ноября на выезде сыграет с казанским УНИКСом.