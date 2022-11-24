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«Минск» одержал первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв «Енисей»

«Минск» одержал первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв «Енисей»
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«Енисей» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красноярского клуба был «Минск». Встреча завершилась со счётом 61:63 (17:13, 17:26, 12:17, 15:7) в пользу белорусского клуба. Для минчан эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

Самым результативным в составе «Минска» был американский защитник Суприм Ханна, на счету которого 18 очков, а также четыре подбора и две результативные передачи. В составе красноярцев больше всего очков набрал американский разыгрывающий Анджело Уорнер. В его активе 16 очков, пять подборов и три результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» примет «Астану». Встреча пройдёт 27 ноября. «Минск» 29 ноября на выезде сыграет с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
24 ноября 2022, четверг. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
61 : 63
Минск
Минск, Беларусь
Енисей: Уорнер - 16, Коулмен - 13, Балашов - 11, Герасимов - 7, Томпсон - 6, Гудумак - 4, Мотовилов - 2, Трушкин - 2, Бабушкин, Белянков, Викторов, Сонько
Минск: Ханна - 18, Дуду - 15, Близнюк - 12, Ситник - 8, Стубеда - 4, Эрнандес-Зиненко - 4, Паско - 2, Борисевич, Васковцов, Коско, Микульский, Щербаков
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