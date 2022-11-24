Сергей Базаревич высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич дал комментарий по поводу предстоящего выездного матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча состоится сегодня, 24 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.



«Зенит» — действующий чемпион, но команда ещё строится. Летом они поменяли иностранцев, хотя те, кого подписали, не хуже, а, может быть, даже и лучше прежних. Питерцы, как и мы, ищут свою игру, но им в этом плане легче: в «Зените» сохранили костяк российских игроков. Кулагин вообще выглядит как лучший игрок этого состава, не первый сезон играют в команде и понимают требования тренера Карасёв, Захаров, Вольхин, очередную молодость переживают Моня и Фридзон — это позволяет быстрее вписать в игру легионеров.



У «Зенита» есть потери в передней линии, но у него более глубокий состав, поэтому они, наверное, не так критичны, как для нас потеря Томаса. Мы меняемся, ищем игру. Неплохо сыграли в Казани, но, к сожалению, этого не хватило для победы. У нас было не так много времени на подготовку к сегодняшнему матчу, получился двойной выезд — но будем пытаться показать себя», – приводит слова Базаревича пресс-служба «Самары».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: