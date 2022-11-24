Главный тренер «Минска» прокомментировал первую победу команды в сезоне Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (63:61).



«Огромное спасибо ребятам за качество баскетбола, их терпение и самоотдачу. Мы играли уверенно, контролировали ход игры. Поздравляю весь клуб, всю организацию с первой победой в сезоне. В этой игре «Енисей» был фаворитом. Команда показывает хороший баскетбол на протяжении первых 9–10 матчей, но проиграла много игр в концовках. Мы понимали, что нам будет непросто. Считаю, что мы справились с лидером, смогли навязать свою игру, усложнили для соперника действия против нас. Забили пару счастливых мячей, не стоит это отрицать, но, наверное, сегодня мы должны были победить и сделали это. Ещё раз поздравляю команду с победой», — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.