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Итудис: вынужден ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс» нагрузку на Янниса

Итудис: вынужден ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс» нагрузку на Янниса
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Главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис рассказал об особенностях работы с игроками НБА в национальной команде.

«Если говорить о работе с игроком НБА, то здесь всё по-другому. Я вынужден ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс», как следует распределять нагрузку на Янниса Адетокунбо, какую он испытывает боль и прочее.

С европейскими игроками всё иначе. Возможно, мы придём в итоге к тому, что «Олимпиакос» начнёт указывать, как следует управлять нагрузкой на Слукаса. Или «Партизан» начнёт говорить, как надо управлять нагрузкой Папапетру. А может быть, «Фенербахче» расскажет что-то по поводу Калатеса. Я не знаю, насколько это хорошо для национальной команды. Пусть решает ФИБА», — приводит слова Димитриса Итудиса BasketNews.

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