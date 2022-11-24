Итудис: вынужден ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс» нагрузку на Янниса

Главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис рассказал об особенностях работы с игроками НБА в национальной команде.
«Если говорить о работе с игроком НБА, то здесь всё по-другому. Я вынужден ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс», как следует распределять нагрузку на Янниса Адетокунбо, какую он испытывает боль и прочее.
С европейскими игроками всё иначе. Возможно, мы придём в итоге к тому, что «Олимпиакос» начнёт указывать, как следует управлять нагрузкой на Слукаса. Или «Партизан» начнёт говорить, как надо управлять нагрузкой Папапетру. А может быть, «Фенербахче» расскажет что-то по поводу Калатеса. Я не знаю, насколько это хорошо для национальной команды. Пусть решает ФИБА», — приводит слова Димитриса Итудиса BasketNews.
- 25 ноября 2022
-
00:50
-
00:48
-
00:32
- 24 ноября 2022
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
22:35
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:04
-
20:47
-
20:13
-
19:58
-
19:33
-
18:51
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:24
-
16:12
-
15:39
-
15:29
-
14:38
-
14:37
-
13:43
-
12:55
-
12:21
-
11:28
-
10:39
-
09:55
-
09:43
-
09:33
-
06:54
-
06:43