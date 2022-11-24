Итудис: вынужден ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс» нагрузку на Янниса

Главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис рассказал об особенностях работы с игроками НБА в национальной команде.



«Если говорить о работе с игроком НБА, то здесь всё по-другому. Я вынужден ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс», как следует распределять нагрузку на Янниса Адетокунбо, какую он испытывает боль и прочее.



С европейскими игроками всё иначе. Возможно, мы придём в итоге к тому, что «Олимпиакос» начнёт указывать, как следует управлять нагрузкой на Слукаса. Или «Партизан» начнёт говорить, как надо управлять нагрузкой Папапетру. А может быть, «Фенербахче» расскажет что-то по поводу Калатеса. Я не знаю, насколько это хорошо для национальной команды. Пусть решает ФИБА», — приводит слова Димитриса Итудиса BasketNews.