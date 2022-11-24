«Зенит» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» одержал крупную победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником клуба из Санкт-Петербурга была «Самара». Встреча завершилась со счётом 93:65 (23:17, 21:14, 22:23, 27:11).

Самым результативным в составе победителей был американский форвард Трэй Томпкинс, в активе которого 16 очков, а также пять подборов. Французский разыгрывающий Томас Эртель принёс «Зениту» 14 очков. Также он совершил два подбора и отдал 16 передач. У «Самары» больше всего очков на счету американского разыгрывающего Джордана Теодора (20). Кроме того, он совершил четыре подбора и отдал шесть результативных передач.

В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 27 ноября. «Самара» 29 ноября проведёт выездной матч с МБА.