О’Нил — о переходе Ховарда в чемпионат Тайваня: он играет с парнями ростом 172 см

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил высказался о переходе бывшего центрового «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Дуайта Ховарда в команду «Таоюань Леопардс», выступающую в чемпионате Тайваня.
«Он должен набирать 30 очков, играя с парнями ростом 5 футов 8 дюймов (примерно 172 см. – Прим. «Чемпионата»). Это лига напоминает мне фитнес-клуб, куда я хожу по субботам», — приводит слова О’Нила Lakers Daily со ссылкой на его выступление в собственном подкасте.
Ранее сообщалось, что Ховард заработает более $ 1 млн в новом клубе. При этом местная лига сделала исключение для Дуайта — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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