Французский разыгрывающий санкт-петербуржского «Зенита» Томас Эртель установил рекорд сезона Единой лиги ВТБ. В матче регулярного чемпионата с «Самарой» он отдал 16 результативных передач, чего ещё не случалось в одном матче этого сезона.



Напомним, «Зенит» победил «Самару» со счётом 93:65 (23:17, 21:14, 22:23, 27:11). Самым результативным в составе победителей был американский форвард Трэй Томпкинс, на счету которого 16 очков, а также пять подборов. В активе Эртеля, помимо 16 передач, 14 очков, а также два подбора.



В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет с командой «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 27 ноября. «Самара» 29 ноября проведёт выездной матч с московской МБА.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: