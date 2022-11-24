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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Самарой» в Единой лиге ВТБ

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Самарой» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Большое спасибо болельщикам, которые сегодня пришли нас поддержать. Они нам очень помогали. В этой игре нам удавалось шаг за шагом увеличивать отрыв и чувствовать себя всё комфортнее — даже несмотря на силу «Самары», которая располагает отличными игроками. Они как могли держались в игре, но в какой-то момент нам удалось оторваться. Поэтому мы довольны тем, как провели сегодняшний матч. Теперь нужно просто восстановиться и готовиться к следующем матчу», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась со счётом 93:65 (23:17, 21:14, 22:23, 27:11) в пользу «Зенита».

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