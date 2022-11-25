«Реал» оказался сильнее «Партизана» в 10-м туре Евролиги
Поделиться
Мадридский «Реал» одержал победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 105:97.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 20 очков. 17 очков набрал Уолтер Тавареш. По 15 очков на счету Марио Хезоньи и Габриэля Дека.
В составе «Партизана» 20 очков набрал Зак Ледей.
В следующем туре «Реал» сыграет с «Фенербахче» на выезде. Встреча состоится 2 декабря, начало — в 20:45 мск. «Партизан» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Сербии 1 декабря, начало — в 22:45 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2022, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
105 : 97
Партизан
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Льюль - 20, Тавареш - 17, Дек - 15, Хезонья - 15, Муса - 14, Уильямс-Госс - 8, Корнели - 6, Пуарье - 4, Абальде - 2, Козёр - 2, Ндиайе - 2, Родригес
Партизан: Ледей - 20, Экзам - 17, Пантер - 16, Нанналли - 15, Анджушич - 13, Бродзянски - 8, Лессор - 8, Глас, Мадар, Папапетру, Трифунович
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
00:50
-
00:48
-
00:32
- 24 ноября 2022
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
22:35
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:04
-
20:47
-
20:13
-
19:58
-
19:33
-
18:51
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:24
-
16:12
-
15:39
-
15:29
-
14:38
-
14:37
-
13:43
-
12:55
-
12:21
-
11:28
-
10:39
-
09:55
-
09:43
-
09:33
-
06:54
-
06:43
Партнерский контент