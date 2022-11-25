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«Реал» оказался сильнее «Партизана» в 10-м туре Евролиги

«Реал» оказался сильнее «Партизана» в 10-м туре Евролиги
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 105:97.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 20 очков. 17 очков набрал Уолтер Тавареш. По 15 очков на счету Марио Хезоньи и Габриэля Дека.

В составе «Партизана» 20 очков набрал Зак Ледей.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Фенербахче» на выезде. Встреча состоится 2 декабря, начало — в 20:45 мск. «Партизан» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Сербии 1 декабря, начало — в 22:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2022, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
105 : 97
Партизан
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Льюль - 20, Тавареш - 17, Дек - 15, Хезонья - 15, Муса - 14, Уильямс-Госс - 8, Корнели - 6, Пуарье - 4, Абальде - 2, Козёр - 2, Ндиайе - 2, Родригес
Партизан: Ледей - 20, Экзам - 17, Пантер - 16, Нанналли - 15, Анджушич - 13, Бродзянски - 8, Лессор - 8, Глас, Мадар, Папапетру, Трифунович
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