«Реал» оказался сильнее «Партизана» в 10-м туре Евролиги

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 105:97.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 20 очков. 17 очков набрал Уолтер Тавареш. По 15 очков на счету Марио Хезоньи и Габриэля Дека.



В составе «Партизана» 20 очков набрал Зак Ледей.



В следующем туре «Реал» сыграет с «Фенербахче» на выезде. Встреча состоится 2 декабря, начало — в 20:45 мск. «Партизан» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Сербии 1 декабря, начало — в 22:45 мск.