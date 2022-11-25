Результаты всех матчей Евролиги 24 ноября, турнирная таблица

Сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке переиграла израильский «Маккаби» в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 69:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 12 очков. В составе гостей паркета 23 очка набрал Лоренцо Браун.
В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над немецкой «Альбой». Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 83:82. Самым результативным игроком в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 24 очка. В составе гостей отличились Джалин Смит и Маодо Ло, на счету которых по 12 очков.
В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 22 очка. В составе «Олимпии Милан» 18 очков набрал Назарет Митру-Лонг.
В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над «Партизаном». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 105:97. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 20 очков. В составе «Партизана» 20 очков набрал Зак Ледей.
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