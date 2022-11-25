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Результаты всех матчей Евролиги 24 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 24 ноября, турнирная таблица
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Сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке переиграла израильский «Маккаби» в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 69:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 12 очков. В составе гостей паркета 23 очка набрал Лоренцо Браун.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над немецкой «Альбой». Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 83:82. Самым результативным игроком в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 24 очка. В составе гостей отличились Джалин Смит и Маодо Ло, на счету которых по 12 очков.

В другом матче игрового дня турецкий «Фенербахче» одержал победу над «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 22 очка. В составе «Олимпии Милан» 18 очков набрал Назарет Митру-Лонг.

В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над «Партизаном». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 105:97. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 20 очков. В составе «Партизана» 20 очков набрал Зак Ледей.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
69 : 68
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Црвена Звезда: Недович - 12, Мартин - 11, Бентил - 9, Митрович - 8, Вильдоса - 6, Иванович - 6, Петрушев - 6, Добрич - 5, Холланд - 4, Кузмич - 2, Лазич, Маркович
Маккаби Тель-Авив: Браун - 23, Соркин - 16, Небо - 10, Болдуин - 6, Мартин - 5, Ди Бартоломео - 3, Колсон - 3, Хиллиард - 2, Адамс, Пнини, Пойтресс, Холлинс
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2022, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
86 : 76
Альба
Берлин, Германия
Олимпиакос: Везенков - 24, Папаниколау - 19, Боломбой - 12, Слукас - 12, Маккиссик - 7, Уолкап - 4, Канаан - 3, Ларенцакис - 3, Фалль - 2, Блэк, Лунцис, Питерс
Альба: Ло - 12, Смит - 12, Блатт - 10, Кумадже - 10, Делов - 9, Ламмерс - 8, Сикма - 7, Зусман - 6, Ветцель - 2, Прочида, Рапик, Шнайдер
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2022, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
72 : 82
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Митру-Лонг - 18, Холл - 16, Луваву-Кабарро - 15, Мелли - 7, Фойгтман - 4, Хайнс - 4, Альвити - 3, Пэнгос - 3, Томас - 2, Бальдассо, Дэвис, Риччи
Фенербахче: Хэйс - 22, Гудурич - 11, Калатес - 9, Мотли - 9, Букер - 8, Уилбекин - 8, Джекири - 7, Хазер - 4, Бирсен - 3, Эдвардс - 1, Гейик, Махмутоглу
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2022, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
105 : 97
Партизан
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Льюль - 20, Тавареш - 17, Дек - 15, Хезонья - 15, Муса - 14, Уильямс-Госс - 8, Корнели - 6, Пуарье - 4, Абальде - 2, Козёр - 2, Ндиайе - 2, Родригес
Партизан: Ледей - 20, Экзам - 17, Пантер - 16, Нанналли - 15, Анджушич - 13, Бродзянски - 8, Лессор - 8, Глас, Мадар, Папапетру, Трифунович
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